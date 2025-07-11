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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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467
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У Росії підтвердили смерть командира 155-ї бригади морпіхів, але приховали деталі

Росіяни замовчують обставини його загибелі, натомість OSINT-розслідувачі вказують, що він був ліквідований внаслідок удару ЗСУ по Курщині.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Похорон російського комбрига Сергія Ільїна

Похорон російського комбрига Сергія Ільїна

У селі Мусірми Чуваської республіки Росії відбулися похорони командира 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ полковника Сергія Ільїна. Російська влада офіційно не розкрила причини його загибелі, повідомивши лише, що він помер під час так званої «спеціальної військової операції» — так у РФ називають повномасштабну війну проти України.

Про це заявив глава Урмарського муніципального округу Василь Шигильдєєв.

На похороні російський чиновник вихваляв Ільїна, заявивши, що той «дуже любив» та віддав життя за країну-терориста, але не повідомив деталей загибелі.

Водночас OSINT-ресурс Russian officers killed in Ukraine стверджує, що воєнний злочинець разом із трьома іншими російськими офіцерами був ліквідований внаслідок українського удару по командному пункту в селищі Коренево Курської області 2 липня. Там також підтвердили загибель генерала-майора Михайла Гудкова, полковника Леоніда Башкардіна і Нарімана Шихалієва.

Ліквідація російських офіцерів

Нагадаємо, 2 липня внаслідок атаки по командному пункту окупантів у селищі Коренево Курської області, ймовірно, було знищено щонайменше чотирьох старших офіцерів ЗС РФ.

Серед них — генерал-майор Михайло Гудков, заступник головкома ВМФ РФ і колишній командир 155-ї бригади морської піхоти. Ця бригада брала участь у масових воєнних злочинах на Київщині — у Бучі, Ірпені та Гостомелі. Гудкова також звинувачували в організації страт військовополонених. У 2023 році Путін присвоїв йому звання «Героя Росії».

Разом з ним загинули:

  • полковник Сергій Ільїн — командир 155-ї бригади морпіхів;

  • полковник Леонід Башкардін — старший офіцер командного складу;

  • капітан 2-го рангу Наріман Шихалієв — близький соратник Гудкова.

Варто зазначити, що у 30 червня тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи, один із яких стався в районі штабу 8-ї гвардійської армії РФ. За попередніми даними, було ліквідовано тимчасового виконувача обов’язків командувача армії — полковника Руслана Горячкіна.

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