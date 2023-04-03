У Росії після ліквідації Татарського вигадали нову причину "спецоперації": абсурдність вражає

Пропагандиста Татарського вбили 2 квітня у Санкт-Петербурзі внаслідок вибуху у кафе.
Кремлівська верхівка вигадала нову причину проведення "спецоперації" – тобто війни проти України – після вбивства російського пропагандиста Владлена Татарського.
Так, прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков звинуватив владу України у причетності до вибуху у кафе Санкт-Петербурга, пише Astra.
"Київський режим підтримує терористичні дії і, можливо, стоїть за вбивством Владлена Татарського, як і багатьох інших людей від 2014 року – саме тому проводиться спецоперація", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, у Росії офіційно звинуватили Україну в організації теракту.
Всі подробиці вбивства пропагандиста Владлена Татарського і версії вибуху в Санкт-Петербурзі читайте у матеріалі ТСН.ua.
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