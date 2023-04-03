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У Росії після ліквідації Татарського вигадали нову причину "спецоперації": абсурдність вражає

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Росії після ліквідації Татарського вигадали нову причину "спецоперації": абсурдність вражає

Фото: Getty Images

Пропагандиста Татарського вбили 2 квітня у Санкт-Петербурзі внаслідок вибуху у кафе.

Кремлівська верхівка вигадала нову причину проведення "спецоперації" – тобто війни проти України – після вбивства російського пропагандиста Владлена Татарського.    

Так, прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков звинуватив владу України у причетності до вибуху у кафе Санкт-Петербурга, пише Astra.  

"Київський режим підтримує терористичні дії і, можливо, стоїть за вбивством Владлена Татарського, як і багатьох інших людей від 2014 року – саме тому проводиться спецоперація", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, у Росії офіційно звинуватили Україну в організації теракту.

Всі подробиці вбивства пропагандиста Владлена Татарського і версії вибуху в Санкт-Петербурзі читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4090
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