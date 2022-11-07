У Росії після оголошення мобілізації поменшало прихильників війни проти України - дослідження

Лише третина прихильників війни готова їхати на фронт та фінансово допомагати окупантам.

У Росії восени поменшало прихильників війни проти України. За продовження бойових дій тепер виступають 16% опитаних. Ще навесні їх було 25%.

Про це пише російське видання "Медуза".

За даними ЗМІ, російська незалежна компанія Russian Field провела соціологічне опитування серед росіян. Виявилося, що зараз продовження війни підтримують 16% громадян РФ (навесні їх було 25%), за мир виступає 27% росіян (навесні таких було 23%). Решта опитаних росіян сказали, що вони підтримають будь-яке рішення диктатора Путіна.

Найнегативніше до війни ставляться жінки, молодь та люди із низьким рівнем доходів. Водночас лише третина з тих, хто підтримує війну проти України, заявила, що готова вбивати українців або ж фінансово підтримувати окупаційну армію.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабну війну проти України. Від того часу російські окупанти постійно обстрілюють Україну ракетами, вбиваючи українців та знищуючи нашу інфраструктуру.

Більшість росіян підтримує геноцид в Україні та радіє, коли нашу державу обстрілюють ракетами. Там спалахнули невеликі протести лише після того, як диктатор Путін оголосив про "часткову" мобілізацію.

Західні експерти вважають, що президент РФ Володимир Путін не зупиниться до перемоги, тому наразі рано говорити про завершення війни в Україні. Однак звучать варіанти розвитку війни. Серед них - це заморожений конфлікт, перемога України чи Росії або ж мирний договір.

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