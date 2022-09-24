У Росії після оголошення мобілізації стали частіше горіти військкомати - ЗМІ

У Росії після оголошення мобілізації стали частіше палати військкомати.

Лише за останні два дні стало відомо про підпали 9 військових комісаріатів у Росії.

Про це пише сайт СтопКор та InformNapalm.

За пів року війни у Росії загорілось 16 військкоматів, 9 з них палали в останні два дні після того, як Путін оголосив про мобілізацію.

Один заклад загорівся у Санкт-Петербурзі. Решта – на окраїнах РФ – у південних регіонах та на Далекому Сході.

"Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm рахувала підпали військкоматів у рф з лютого по серпень 2022 року. На карті – 16 позначок. При чому географія – повторює нинішню тенденцію. З опублікованих даних випливає, що у рф дійсно спостерігається суттєве зростання протесту проти мобілізації, яку днями почав путін: 9 пожеж за 2 дні – і 16 пожеж за 6 місяців", - йдеться у повідомленні.

Фото: InformNapalm

Фото: InformNapalm

Нагадаємо, у Центрі спротиву розповіли, як підпалити військкомат окупантів.

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