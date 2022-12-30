У Росії планують нову хвилю мобілізації: Буданов розповів, що про це відомо розвідці

Українська розвідка має інформацію про плани росіян провести нову хвилю мобілізації.
Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що попри заяви міністра оборони Росії Сергій Шойгу, РФ готує нову хвилю мобілізації. Її можуть розпочати вже 5 січня.
Про це Буданов сказав в інтерв'ю ВВС.
"При формуванні нових підрозділів їм (росіянам - ред.) не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають та вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації", - розповів Буданов.
За словами очільника української розвідки, росіяни мають дуже великі проблеми з комплектуванням вже наявних підрозділів через те, що ті вже беруть участь в бойових діях і мають величезні втрати. Тому немає жодної різниці, коли саме у РФ оголосять мобілізацію - росіянам доведеться це зробити.
"Враховуючи той факт, що мобілізація, яку вони, начебто закінчили, нікуди не поділася. Вона продовжується, і станом на зараз мобілізують повним ходом людей на війну", - розповів Буданов.
Нагадаємо, російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми або Ради Федерації.
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