У Росії планують нову хвилю мобілізації: Буданов розповів, що про це відомо розвідці

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що попри заяви міністра оборони Росії Сергій Шойгу, РФ готує нову хвилю мобілізації. Її можуть розпочати вже 5 січня.

Про це Буданов сказав в інтерв'ю ВВС.

"При формуванні нових підрозділів їм (росіянам - ред.) не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають та вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації", - розповів Буданов.

За словами очільника української розвідки, росіяни мають дуже великі проблеми з комплектуванням вже наявних підрозділів через те, що ті вже беруть участь в бойових діях і мають величезні втрати. Тому немає жодної різниці, коли саме у РФ оголосять мобілізацію - росіянам доведеться це зробити.

"Враховуючи той факт, що мобілізація, яку вони, начебто закінчили, нікуди не поділася. Вона продовжується, і станом на зараз мобілізують повним ходом людей на війну", - розповів Буданов.

Нагадаємо, російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми або Ради Федерації.

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