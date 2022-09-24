У Росії планують запровадити воєнний стан та приєднати окуповану частину України: названо дати

У Росії 30 вересня планують приєднати до свого складу окуповані регіони України.

З цієї нагоди російський диктатор Путін планує виступити в Раді Федерацій.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посиланнями на свої джерела у Кремлі.

За даними російських пропагандистів, у Кремлі 27 вересня планують проголосити результати фейкових "референдумів", 28 вересня - закрити російські кордони, 29 вересня Рада Федерацій планує анексувати території України, 30 вересня Путін повинен виступити в Раді Федерацій та проголосити українські території "російськими".

Також у Кремлі обговорюють можливість введення у Росії воєнного стану та заборону виїзду з країни чоловікам. Це станеться нібито якщо Україна намагатиметься повернути анексовані території.

Нагадаємо, Піонтковський розповів, чим Захід пригрозив Путіну за використання ядерної зброї.

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