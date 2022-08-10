У Росії побідкались на свою армію та заявили, що до кінця літа у них може погіршитись ситуація

У Росії побідкались на брак солдатів в окупаційній армії.

Там також заявили, що до кінця літа ситуація "може стати драматичною" для російських окупантів.

Про це заявив член дорадчої ради Міноборони Росії, глава Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов, пише Focus.

Пухов заявив, що зараз в Україні велика лінія фронту і РФ бракує піхотинців. Він також побідкався на застарілу зброю та відсутність сучасної авіацію в російській окупаційній армії.

"Нам доводиться проривати українську лінію фронту із замалою кількістю солдатів, уразливими танками і військовими бронемашинами", - поскаржився Пухов.

Член дорадчої ради Міноборони Росії також заявив, що українська армія є досвідченішою за російську, оскільки воює уже 8 років.

"До кінця літа ситуація може стати дуже драматичною для нас. Ми мобілізуємо замало солдатів. А битися доводиться з армією, яка проводить вже четверту хвилю мобілізації. У них немає нестачі в бійцях", - підсумував Пухов.

Нагадаємо, у Новоолексіївці згоріли ангар і техніка російських військ.

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