У Росії побільшає проблем, якщо Україна зможе підтримувати свої оборонні операції – ISW

США повинні використати ці виклики для Москви задля отримання поступок, необхідних для досягнення справедливого та сталого миру.

Якщо Україна зможе підтримувати свої оборонні військові операції, то найближчими місяцями це погіршить пов’язані з війною проблеми Росії – матеріальні, людські та економічні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики акцентувала, що США повинні використати ці виклики для Росії задля отримання поступок, необхідних для досягнення справедливого та сталого миру.

За оцінками ISW, американська політика, яка призупиняє військову допомогу Україні та обмін із нею розвідувальними даними, зменшує важелі впливу, необхідні президенту США Дональду Трампу для досягнення заявленої політичної мети – припинення війни на прийнятних умовах. Зазначається, що це завдання вимагає посилення тиску на Росію, а не на Україну.

До слова, видання Politicо пише, що пауза як у озброєнні, так і в обміні розвідданими може вплинути на зусилля України досягти успіхів на полі бою після початку контратак на Донбасі та нещодавніх ударів по нафто- та газопереробних заводах у РФ. Це також може обмежити ранні попередження України про наближення російських повітряних атак.