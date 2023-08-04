У Росії почали формувати нові військові частини: військовий експерт оцінив плани окупантів

У Росії до кінця поточного року мають намір створити два нових полки ПДВ і відтворити 104-ту дивізію.

Про які наміри це може свідчити - пояснив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"Щодо створення додаткових частин повітряно-десантних військ РФ, то очевидно, що вони призначені для наступу. Виходить, ворог планує вести довготривалу військову кампанію. Причому в цій кампанії він намагатиметься трансформувати свою чисельну перевагу на якісь територіальні придбання. Десант – це точно наступ. Якби йшлося про оборонні заходи, йшлося б про дещо інші сили та засоби, зокрема інженерно-саперні підрозділи, щоб мінувати все і вся, рити величезну кількість окопів та інших інженерних споруд", - сказав він.

З його слів, не проблема назбирати "чмобіків" на теренах Російської Федерації і спробувати зробити з них щось. Але очевидно, що ПДВ і "щось" – це несумісні поняття.

"Також очевидно, що коли росіяни заявляють про такі амбітні плани щодо збільшення чисельності своєї армії, вони зіткнуться щонайменше з тим, що їм не вистачатиме вузькопрофільних фахівців. Тому що будь-яка новостворена частина – це не тільки піхота, стрілки, снайпери, кулеметники, хоч і цей персонал потрібно готувати, щоб з ним була якась користь, але також і представники вузькоспеціальних завдань – зв'язківці, представники служби радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки", - додав він.

Раніше стало відомо, що у Росії почали формувати нові військові частини у складі Центрального та Південного військових округів.

За даними Генштабу, наразі до складу 25-ї армії будуть входити мотострілецька дивізія, дві мотострілецькі та одна танкова бригади, а до складу 40-го армійського корпусу – мотострілецька дивізія та бригада.

Бригади будуть готові до виконання бойових завдань не раніше початку наступного року, а строки перекидання їх до України будуть залежати від готовності до ведення бойових дій.

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