У Росії почали мобілізовувати боржників, злочинців та "аліментників" - розвідка

Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні.

У Росії почали мобілізовувати тих осіб, які не можуть виплатити кредити та не платять аліментів.

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається, через небажання резервістів повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей. При цьому, кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій.

"Відповідно, боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань у випадку підписання контракту з армією РФ. Зокрема, подібні пропозиції почали поширювати на території республіки Татарстан, в Пятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі. Також продовжується "рекрутинг" осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні", - йдеться у повідомленні розвідки.

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