У Росії погрожують бронетанковою дивізією, яка стоїть на постаментах: відео

В ефірі телепрограми російського пропагандиста Соловйова один із “експертів” несподівано заявив, що Росія може відправити в бій на війну в Україну танки Т-34, які встановлені як пам’ятники.

Фрагмент відео із таким твердженням поширюють в Telegram-каналах.

“З'явилися дуже недоречні жарти, що ми скоро Т-34 будемо знімати з постаментів. Якщо знадобиться - будемо. Ми танками на постаментах бронетанкову дивізію можемо укомплектувати. Приколюватися з цього - нема сенсу”, - заявив запрошений “експерт” під схвальні кивки Соловйова.

У такий спосіб він прокоментував те, що російська армія укомплектовує свої підрозділи на війні в Україні старими танками Т-54 і Т-55. Мовляв, на фронт відправляють ще зовсім не брухт, зате коли “у всіх все закінчиться”, РФ використає цей “прихований резерв”.

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Нагадаємо, в армії Росії вичерпуються запаси танків, тому вони змушені знімати зі зберігання радянські Т-54 і Т-55, які випускалися ще в 1940-50-х роках. Більш старих танків, ніж ці, на російських скаладах немає.

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