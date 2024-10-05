У Росії показали нову партію бойових роботів "Кур’єр": що це за зброя (фото)

Вони вже були помічені на полі бою.
Російська армія отримала на озброєння нову партію наземних роботизованих платформ під назвою "Кур’єр".
Фото з такими платформами, які ймовірно готові до відправки безпосередньо на поле бою, показала низка пропагандистських ЗМІ, пише Defence Express.
Ці роботизовані платформи є багатофункціональними, можуть нести низку різного озброєння, заміновувати території чи експлуатуватися зі встановленими засобами РЕБ.
Вони вже були помічені на полі бою. Водночас залишається незрозумілим, чи постачалася нова партія вже у рамках якогось державного замовлення або ж за ініціативи волонтерів.
Щодо експлуатації на полі бою, то росіяни, звичайно, говорять про чергову “аналоговнєт” розробку. Водночас ці наземні роботизовані платформи відзначилися тим, що взяли участь фактично у першому зафіксованому боєзіткненні повітряних та наземних безпілотних платформ, коли бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Маґура” рознесли їх з гранатометами АГС-17 за допомогою FPV-дронів.
Крім АГС-17 із запасом у 150 гранат, ці платформи можуть бути оснащені також й іншим озброєнням — 12,7-мм НСВТ з боєкомплектом на 250 патронів, 7,62-мм ПКТ на 900 патронів, вогнеметом, РПГ, протитанковим ракетним комплексом; використовуватися як заміновувач (загалом вісім мін; ТМ-62, ТМ-83) чи зі встановленим комплексом радіоелектронної боротьби.
Щодо інших характеристик, то маса дрона становить до 250 кг, швидкість — до 35 км/год, час роботи заявлений із розкидом від 12 аж до 72 годин, дальність управління — від 3 до 10 км.
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