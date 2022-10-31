У Росії показали, як з кораблів запускали ракети по Україні (відео)

Росія випустила по Україні понад 50 крилатих ракет за кілька годин.

Міністерство оборони Росії в понеділок, 31 жовтня, показало, як їхні військові з кораблів запускали ракети по Україні.

Відео оприлюднили російські пропагандисти "РИА Новости".

Запуск ракет, ймовірно, проводився з акваторії Каспійського моря.

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У Міноборони РФ назвали ранкову атаку "високоточними ударами по системах військового управління та енергетики України".

Нагадаємо, Росія 31 жовтня випустила по Україні понад 50 ракет крилатих Х-101/Х-555. Вартість ракети Х-101 - 13 млн доларів, вартість Х-555 - 7,5 млн доларів. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що росіяни витрачають річні бюджети деяких регіонів на день заради обстрілів цивільної інфраструктури України.

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