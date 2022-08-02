У Росії полк "Азов" визнали терористичною організацією

Верховний суд Росії визнав полк "Азов" терористичною організацією.

"Рішення про визнання "Азова" терористичною організацією та його заборону в Росії підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності" - наголосили у Верховному суді країни-агресорки.

Окремий загін спеціального призначення "Азов" - був створений 5 травня 2014 року в місті Бердянськ (Запорізька область) як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення МВС на підставі рішення Міністерства внутрішніх справ України. 17 вересня 2014 року батальйон було реорганізовано і розширено до полку міліції особливого призначення МВС. Емблема полку - видозмінений символ "Ідея нації". Після 24 лютого 2022 року полк "Азов" брав участь в обороні заводу "Азовсталь" (Маріуполь). Читайте більше про полк "Азов" тут.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних. Внаслідок вибуху загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з'ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

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