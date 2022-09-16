У Росії помітили колону автозаків із в’язнями, завербованими для війни в Україні ПВК “Вагнер” (відео)

Понад вісім фургонів Федеральної служби виконання покарань РФ, які використовують для для перевезення “зеків”, проїхали колоною у Тамбовській області.

У четвер, 15 вересня, мешканці Тамбовської області Росії помітили на автодорозі колону автозаків, якими, ймовірно, перевозили завербованих для війни в Україні в’язнів.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, відео руху фургонів ФСВП, опублікував канал “Жаба і гадюка”.

Судячи з номеру автомобіля, який потрапив на відео, відео дійсно було знято в Тамбовській області.

З посиланням на власні джерела Baza повідомляє про 400 ув'язнених, яких завербували у колоніях Тамбовської області та повезли у фургонах до військових навчальних центрів в одному з південних регіонів Росії.

Напередодні також стало відомо про колону з 10-12 автобусів ФСВП із мигалками, які помітили у російському місті Бєлгороді — обласному центрі неподалік кордону з Україною. Однак, відео, яке би це підтверджувало, опубліковано не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наближений до Кремля російський бізнесмен Євген Пригожин, якого називають кухарем Путіна, а також негласний очільник ПВК "Вагнера", вербує російських ув'язнених в одній із мордовських колоній для війни в Україні.

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