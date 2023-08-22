У Росії поширюють чутки про захоплені населені пункти на Харківщині: що каже Україна

Синєгубов додав, що триває евакуація місцевих із громад, які постійно під ворожими обстрілами.

В Харківській ОВА наголошують, що повідомлення про те, що російські війська "захопили" в області певні території, не відповідають дійсності.

Чутки прокоментував в етері телемарафону керівник ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, росіяни активно поширюють в інформпросторі наративи про нібито захоплення у регіоні території на Куп'янському напрямку, де тривають активні бойові дії.

"Усі ці повідомлення неправдиві. Жодного населеного пункту ЗСУ не втратили. Усі спроби росіян штурмувати наші позиції отримують жорстку відсіч, окупанти зазнають відчутних втрат та повертаються на свої попередні позиції. Не маючи успіхів на фронті, ворог веде масовані обстріли цивільного населення", - повідомив посаовець.

Синєгубов додав, що триває евакуація місцевих із громад, в яких перебувати небезпечно.

За минулу добу, як наголосив очільник області, вивезли ще 45 людей, з них 5 дітей та 26 жінок.

Раніше у Мінреінтеграції розповіли, як знайти прихисток після евакуації з Куп'янського району.

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