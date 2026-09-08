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- Війна
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У Росії повідомляють про виліт Ту-95МС: коли може виникнути ракетна загроза
У ніч проти 8 вересня з російського аеродрому Оленья, за даними моніторингових ресурсів, могла вилетіти група стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
У ніч проти 8 вересня з російського аеродрому Оленья, за попередніми даними моніторингових каналів, вилетіла група стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Якщо виліт є бойовим, можливі пуски крилатих ракет орієнтовно від 03:00 до 04:00.
У такому разі ракети можуть увійти до повітряного простору України приблизно від 04:00 до 05:00.
Офіційного підтвердження бойового характеру вильоту на цей момент немає.
Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги вночі та вранці й у разі небезпеки прямувати до укриттів.
Нагадаємо, очільник РФ Володимир Путін оголосив про триденну паузу в ударах по Києву через візит до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Водночас президент Росії заявив, що після завершення цієї паузи удари будуть відновлені.