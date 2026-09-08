ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
1 хв

У Росії повідомляють про виліт Ту-95МС: коли може виникнути ракетна загроза

У ніч проти 8 вересня з російського аеродрому Оленья, за даними моніторингових ресурсів, могла вилетіти група стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ту-95МС

Ту-95МС

У ніч проти 8 вересня з російського аеродрому Оленья, за попередніми даними моніторингових каналів, вилетіла група стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Якщо виліт є бойовим, можливі пуски крилатих ракет орієнтовно від 03:00 до 04:00.

У такому разі ракети можуть увійти до повітряного простору України приблизно від 04:00 до 05:00.

Офіційного підтвердження бойового характеру вильоту на цей момент немає.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги вночі та вранці й у разі небезпеки прямувати до укриттів.

Нагадаємо, очільник РФ Володимир Путін оголосив про триденну паузу в ударах по Києву через візит до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Водночас президент Росії заявив, що після завершення цієї паузи удари будуть відновлені.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie