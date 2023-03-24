Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Росії повістки до військкомату розносять з направленням на аналізи: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
956
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Росії повістки до військкомату розносять з направленням на аналізи: фото

Фото: Associated Press

Окрім паспорта та приписного свідоцтва, військовозобов’язаним росіянам пропонують принести результати аналізів.

У російському місті Пермі до поштових скриньок вкидають дивні виклики до військкомату, які супроводжуються направленнями на здавання аналізів.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал “Пермь 36,6”.

Місцеві мешканці стверджують, що повістки надходять містянам регулярно.

Як підтвердження, автори виклали фотографії повістки, відправленої військкоматом Кіровського району Пермі.

В цьому документі зазначена дата явки — 5 квітня, а також процедури, які необхідно пройти перед цим: загальний аналіз крові та сечі, електрокардіограма, флюорографія, дослідження крові на наявність маркерів гепатиту В і C, профілактичні щеплення від пневмонії та менінгококової інфекції.

© із соцмереж
Фото: із соцмереж
© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Нагадаємо, часткова мобілізація" розпочалася в Росії ще 21 вересня 2022 року, вочевидь, через те, що ворожа армія почала зазнавати невдач на полі бою. Через місяць Кремль оголосив про її завершення, проте відповідного наказу від президента Росії не було.

Тим часом у Росії відбувається прихована мобілізація. Такі заходи дозволяють поповнювати лави окупантів щомісяця щонайменше на 20 тисяч осіб.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
956
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація