У Росії повістки до військкомату розносять з направленням на аналізи: фото

У російському місті Пермі до поштових скриньок вкидають дивні виклики до військкомату, які супроводжуються направленнями на здавання аналізів.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал “Пермь 36,6”.

Місцеві мешканці стверджують, що повістки надходять містянам регулярно.

Як підтвердження, автори виклали фотографії повістки, відправленої військкоматом Кіровського району Пермі.

В цьому документі зазначена дата явки — 5 квітня, а також процедури, які необхідно пройти перед цим: загальний аналіз крові та сечі, електрокардіограма, флюорографія, дослідження крові на наявність маркерів гепатиту В і C, профілактичні щеплення від пневмонії та менінгококової інфекції.

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Нагадаємо, часткова мобілізація" розпочалася в Росії ще 21 вересня 2022 року, вочевидь, через те, що ворожа армія почала зазнавати невдач на полі бою. Через місяць Кремль оголосив про її завершення, проте відповідного наказу від президента Росії не було.

Тим часом у Росії відбувається прихована мобілізація. Такі заходи дозволяють поповнювати лави окупантів щомісяця щонайменше на 20 тисяч осіб.

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