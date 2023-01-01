У Росії пояснили мету терористичного обстрілу Києва на Новий рік та придумали "перемогу"

Окупанти обстріляли готель та житлові будинки в Києві, але цинічно заявили про "знищення оборонного заводу".

Російські терористи вигадали причину масованого обстрілу Києва на Новий рік та заявили про нібито "знищення підприємства, яке виготовляло ударні безпілотники".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди з посиланням на окупаційне Міноборони.

Російські терористи, які влаштували масований ракетний удар та атаку дронами по території України вдень 31 грудня у ніч проти 1 січня заявили про нібито знищення "заводу, який виготовляв ударні безпілотники".

Таким чином окупанти пояснили причини терору проти українців та вигадали собі "перемогу", мовляв це зірвало плани з обстрілу території РФ.

Ракетний терор України 31 грудня - 1 січня

Російські терористи напередодні Нового року випустили по Україні орієнтовно 20 ракет, з яких 12 вдалось збити. У Києві окупанти обстріляли звичайний готель та житлові будинки.

Сили протиповітряної оборони в новорічну ніч збили 45 дронів-камікадзе Shahed-131/136. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 13 дронів знищили 31 грудня 2022 року, а ще 32 вже в новому році. Саме ці дрони окупанти запустили по Києву в новорічну ніч.

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