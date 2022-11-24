У Росії працюють дві команди поряд з Путіним і подалі від нього: експерт розповів, чим вони займаються

У Росії зараз працює дві команди - одна для Путіна і від імені Путіна. І саме ця компанда шукає контакти з західними лідерами. А інша команда набагато далі від фюрера, вони втрачають шалені гроші.

У Росії на війні проти України зосереджені дві команди. Одна працює разом з Путіним, інша - подалі від нього.

Про це в ефірі “Сніданку з 1+1” розповів дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

“Мені здається, що там, насправді, працює дві команди. Одна працює для Путіна і від його ім’я. Саме вона шукає контакти з лідерами західних держав, як зробити транзит влади від Путіна до когось іншого і щоб всі вони залишилися неушкодженими. А друга група, яка далі від безпосереднього оточення Путіна, думає про те, що вона втрачає і скільки ще втратить. Бо те, що заварив Путін, веде їх і саму Росію до фінансового краху. Вони звикли до “нормального життя”: на Заході грабуємо, в Росії - шикуємо”, - наголосив Володимир Огризко.

Також він додав, що саме друга команда готова здати Путіна, щоб поступово почати думати про якісь перспективи. В іншому випадку РФ почне розпадатися.

Нагадаємо, що, на думку експертів, у Росії залишився єдиний козир у війні проти України. Це - застосування ядерної зброї та удари по наших ядерних об'єктах.

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