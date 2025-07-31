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- Війна
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У Росії прямо закликали до геноциду українців: "Живим не має залишитися ніхто"
Стаття Кирила Стрельникова на РИА Новості містить прямі заклики до вбивств українців.
Російський державний пропагандистський ресурс «РИА Новости» прямо закликали до геноциду українців. РосЗМІ опублікував 30 липня статтю за авторством Кирила Стрельникова під назвою «Іншого варіанта немає: живим в Україні не має залишитися ніхто», яка містить заклики до вбивств мешканців України.
У своїй статті Стрельников заявляє, що українці нібито «раді власній долі» й «готові помирати за те, що американці та європейці їх назвали „найкращою армією у світі“.
«У реальності на українських солдатів чекає єдина доля — доля лабораторних щурів, яких безжально умертвляють для дослідів», — написав він.
Автор також цинічно зазначає, що «мереживні труси мерцям ні до чого».
Стрельников повторює пропагандистські тези про «господарів Заходу», які «воюють руками українців», а також про те, що Україна нібито перетворилася на «військовий полігон».
Пропагандист критикує західну аналітику, яка визнає успіхи ЗСУ, та називає їх «панегіриками».
«Якщо перенестися в паралельну реальність і сприйняти все це за щиру правду, то цілком логічно припустити, що в усіх західних військових академіях уже на повну мають відбуватися навчання з дисципліни „Як геніально воює і перемагає українська армія“, — пише Стрельников.
Нагадаємо, у ніч проти 31 липня Росія завдала масованого удару ракетами і дронами по Києву: загинули восьмеро людей, постраждалих — понад 80, і це може бути неостаточна цифра.
Зазначимо, що до лікарні потрапили немовлята та також вагітна жінка. На стаціонарі зараз п’яти- і восьмимісячні новонароджені діти. Одному з малят провели операцію, йому нічого не загрожує.