У Росії прямо закликали до геноциду українців: "Живим не має залишитися ніхто"

Ілюстрація до цинічної статті російського пропагандиста / © РИА Новости

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Російський державний пропагандистський ресурс «РИА Новости» прямо закликали до геноциду українців. РосЗМІ опублікував 30 липня статтю за авторством Кирила Стрельникова під назвою «Іншого варіанта немає: живим в Україні не має залишитися ніхто», яка містить заклики до вбивств мешканців України.

У своїй статті Стрельников заявляє, що українці нібито «раді власній долі» й «готові помирати за те, що американці та європейці їх назвали „найкращою армією у світі“.

«У реальності на українських солдатів чекає єдина доля — доля лабораторних щурів, яких безжально умертвляють для дослідів», — написав він.

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Автор також цинічно зазначає, що «мереживні труси мерцям ні до чого».

Стрельников повторює пропагандистські тези про «господарів Заходу», які «воюють руками українців», а також про те, що Україна нібито перетворилася на «військовий полігон».

Пропагандист критикує західну аналітику, яка визнає успіхи ЗСУ, та називає їх «панегіриками».

«Якщо перенестися в паралельну реальність і сприйняти все це за щиру правду, то цілком логічно припустити, що в усіх західних військових академіях уже на повну мають відбуватися навчання з дисципліни „Як геніально воює і перемагає українська армія“, — пише Стрельников.

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Нагадаємо, у ніч проти 31 липня Росія завдала масованого удару ракетами і дронами по Києву: загинули восьмеро людей, постраждалих — понад 80, і це може бути неостаточна цифра.

Зазначимо, що до лікарні потрапили немовлята та також вагітна жінка. На стаціонарі зараз п’яти- і восьмимісячні новонароджені діти. Одному з малят провели операцію, йому нічого не загрожує.