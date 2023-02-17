У Росії призначили нового командувача Центрального округа: наказував штурмувати "Азовсталь"

Москва змінили командувача Центрального військового округу. Ним став став генерал-лейтенант Андрій Мордвічев, який замінив генерал-полковника Олександра Лапіна.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Наголошується, що 47-річний Мордвічев командував 8-ю армією. Зокрема, командував ворожими підрозділами у боях за Маріуполь та штурмом "Азовсталі". Там він нібито отримав поранення. До слова, глава Чечні Рамзан Кадиров називав Мордвічева "найкращим командувачем".

Тим часом українська Служба безпеки повідомила Мордвічев про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. За даними слідства, від лютого 2022-го він керував захопленням територій Донецької області та особисто брав участь у бойових діях проти ЗСУ. Також встановлено, що, перебуваючи на території окупованої частини Маріуполя, Мордвічев провів нараду із Кадировим, затвердивши план остаточного захоплення міста

До слова, 59-річний Лапін командував угрупованням російських військ "Центр" у війні проти України. На початку січня його призначено начальником головного штабу сухопутних військ збройних сил РФ.

Нагадаємо, розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter наводить дані, що армія РФ та приватні військові компанії втратили за рік війни в Україні близько 200 тисяч осіб. Серед них - до 60 тисяч убитих.

Читайте також: