У Росії проблеми з ППО більші, ніж можна було уявити — експерт про атаку на НПЗ в Татарстані

Військовий експерт Іван Киричевський прокоментував удар по нафтопереробному заводу в російському Татарстані, який, на його думку, продемонстрував значні прогалини в системі ППО РФ.

Сам факт успішного виконання атаки свідчить про те, що проблеми з ППО у росіян навіть більші, ніж можна було уявити.

Про це військовий експерт Defence Express Іван Киричевський розповів в коментарі "Еспресо".

Він зауважив, що "про Татарстан доречно говорити не в тому контексті, що це поневолена республіка РФ". Це дуже крупний військово-промисловий, воєнний вузол. Киричевський пригадав, що у Казані є центральне танкове училище для армії РФ, авіаційний завод, де будують бомбардувальники Ту-160М і можуть ремонтувати Ту-22М3.

"Якщо геолокувати безпосереднє місце влучання, то приблизно за 20 км розташований завод "КамАЗ", і за 25 км - одна зі стратегічно важливих гідроелектростанцій РФ. Здавалося, що важливий вузол, який би мав охоронятися системою ППО, не гірше Москви. Але схоже, він ніяк не охоронявся", - зазначив Киричевський.

Також, вважає експерт, цілком ймовірно, що українські планувальники таких атак знайшли спосіб, як щільно обходити систему ППО РФ, яка переважно зосереджена саме на фронті.

"ППО їздить на колесах. Ми тут бачимо доволі крупну повітряну ціль, в нашому виконанні, яка може взяти дуже крупне бойове навантаження. Навряд чи там є можливості маневрувати так само, як це може робити інтенсивно якась крилата ракета будь-якого типу. Відповідно, це якраз демонструє, що наші планувальники могли знайти спосіб, як обійти систему ППО РФ. Переважно система ППО росіян зосереджена на фронті. Росіяни самі визнали, що вони буквально сплагіатили нашу систему мобільних вогневих груп і запровадили в себе. Вони вирішили збивати наші дрони так, як це роблять українські військові, збиваючи російські “шахеди”. Тобто можливо, глибина їхніх проблем із засобами ППО навіть більша, ніж можна оцінити", - резюмував Киричевський.

Нагадаємо, , що вранці 2 квітня безпілотники атакували завод у російському Татарстані, де збирають "Шахеди". Згодом стало відомо, що спільну операцію проти НПЗ у Татарстані провели Служба безпеки України (СБУ) та Головне управління розвідки (ГУР).

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