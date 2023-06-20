У Росії пролунав гучний вибух на пороховому заводі, який виробляв зброю для війни: багато загиблих

Проти цього підприємства Україна запровадила санкції.

У Росії на Тамбовському пороховому заводі 20 червня пролунав гучний вибух, після якого спалахнула пожежа. Попередньо є четверо загиблих росіян, які причетні до виробництва зброї для війни проти України.

Про це повідомляє пропагандистський телеграм-канал Baza.

Пропагандисти пишуть, що вибух стався в цеху №3 близько 14:00. Після вибуху в приміщенні почалася пожежа, її нібито вдалося загасити.

Під час вибуху загинули 4 людини, ще 2 постраждали. Причина інциденту не зазначена.

Офіційна влада країни-агресорки підтвердила інформацію про вибух. Деякі пропагандисти пишуть, що кількість загиблих уже зросла до 5-ти.

Вибух на Тамбовському пороховому заводі

Це оборонне підприємство РФ внесене до санкційного списку в Україні. Як зазначено на сайті НАЗК, воно причетне до війни проти України.

"Діяльність зазначеного підприємства відіграє значну роль у забезпеченні збройної агресії проти України. Своєю діяльністю підприємство завдає істотної шкоди національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України шляхом виробництва піроксилінового пороху для всіх видів боєприпасів, що перебувають на озброєнні Збройних сил Російської Федерації. Основними замовниками продукції "ФКП "ТПЗ" є низка підприємств російського військово-промислового комплексу", - повідомляють у НАЗК.

Нагадаємо, Шойгу злякався "Хаймарсів" і видав нову порцію погроз Україні.

Читайте також: