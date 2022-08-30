У Росії провалилась прихована мобілізація, тепер на війну проти України шукають найманців - ГУР

У Росії провалилась прихована мобілізація в центральних та південно-східних регіонах.
Тепер влада держави-агресорки шукає найманців у приватні військові кампанії, щоб відправити їх воювати проти України.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними розвідки, РФ провалила приховану мобілізацію в центральних та південно-східних регіонах. У Росії все менше охочих гинути за хворі фантазії диктатора Путіна. А тому РФ долучає до війни проти України найманців із приватних військових кампаній.
"У першу чергу у війні проти нашої держави командування зс рф активно використовує представників російської ПВК “Вагнер”/ “Ліга”. За оцінками воєнної розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4500-5000 бойовиків", - йдеться у повідомленні.
Найманців росіяни зазвичай кидають на першу лінію оборони та працюють, як штурмові загони.
Нагадаємо, ЗСУ вдарили по штабу "Вагнера" в Попасній.
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