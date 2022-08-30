Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Росії провалилась прихована мобілізація, тепер на війну проти України шукають найманців - ГУР

Дата публікації
Перегляди
1402
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Росії провалилась прихована мобілізація, тепер на війну проти України шукають найманців - ГУР

Фото: Associated Press

У Росії провалилась прихована мобілізація в центральних та південно-східних регіонах.

Тепер влада держави-агресорки шукає найманців у приватні військові кампанії, щоб відправити їх воювати проти України. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

За даними розвідки, РФ провалила приховану мобілізацію в центральних та південно-східних регіонах. У Росії все менше охочих гинути за хворі фантазії диктатора Путіна. А тому РФ долучає до війни проти України найманців із приватних військових кампаній. 

"У першу чергу у війні проти нашої держави командування зс рф активно використовує представників російської ПВК “Вагнер”/ “Ліга”. За оцінками воєнної розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4500-5000 бойовиків", - йдеться у повідомленні. 

Найманців росіяни зазвичай кидають на першу лінію оборони та працюють, як штурмові загони. 

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по штабу "Вагнера" в Попасній.

Читайте також:

Звільнення Херсона: на Антонівському мосту сталися три потужні вибухи

Звільнення Херсона: на Антонівському мосту сталися три потужні вибухи

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація