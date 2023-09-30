У Росії проводили нараду перед війною і сумнівалися щодо нападу: Буданов розповів деталі

Кирило Буданов уточнив, що усі кошти, які Росія виділяла на захоплення України, розкрадалися.

У Росії за два тижні до війни сумнівалися, чи чекають в Україні окупантів, а потім вирішили, що так.

Про це розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов у проєкті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина".

"За два тижні до початку оцих усіх подій була одна цікава нарада, на якій вчергове почали дискусію, чи все готово. І почалася певна невпевненість, що там усі так уже й сильно чекають на російських вояків.

І було порушено питання: "А куди витрачалися кошти стільки років?".

На наступній нараді сказали: "Знаєте, там усе готово, треба заходити".

Буданов уточнив, що усі кошти, які Росія виділяла на захоплення України, розкрадалися.

Очільник ГУР також додав, що росіяни щиро вірили, що "Харків – російське місто, і там просто чекають визволителів".

Нагадаємо, президент держави-агресорки Володимир Путін підписав закон про святкування 30 вересня так званого “Дня возз'єднання”, приуроченого до спроби анексії Росією частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Як відомо, територію жодної із цих областей Росія повністю не контролює.

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