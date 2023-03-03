У Росії пройшов онлайн-референдум: одразу 5 областей хочуть відокремитися від Москви

Підсумки онлайн референдумів показали дві важливі тенденції

У Росії відбувся онлайн-референдум за незалежність відразу п'яти республік. Організатори мають намір легітимізувати результати.

Про це йдеться на сайті створеному організаторами.

В опитуванні взяли участь щонайменше 5,6 мільйона осіб. Зокрема, йдеться про Кенігсберг (Калінінград та область), Інгрію (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубань (Краснодарський край), Сибір та Урал.

Результати вийшли такими:

Кенігсберг: 72,1% за незалежність, 27,9% — проти;

Інгрія: 66,2% за незалежність, 33,8% — проти;

Кубань: 55,7% за незалежність, 44,3% — проти;

Сибір: 63,9% за незалежність, 36,1% — проти;

Урал: 68,2% за незалежність, 31,8% — проти.

"Підсумки онлайн референдумів показали дві важливі тенденції. По-перше, ідеї незалежності регіонів укоренилися в суспільстві народів, що населяють "російську імперію". По-друге, російська влада боїться нас, вільних громадян та результатів нашого волевиявлення. Успішно проведені референдуми — це лише перша ластівка на шляху самовизначення республік", — йдеться у повідомленні.

Організатори зазначили, що попереду багато роботи щодо легітимізації результатів референдуму і про подальші плани збираються розповісти протягом місяця.

"Ми оголошуємо початок процесу відокремлення від Москви і про перші референдуми вільних людей, які населяють Кенігсберг, Інгрію, Сибір, Урал і Кубань, про суверенітети наших держав", — заявили організатори.

Додамо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, що Росія втрачає контроль усередині країни.

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