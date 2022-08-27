"У Росії Путіна все одно вб’ють": експерт назвав єдиного світового лідера, який може зберегти життя очільнику Кремля

Ситуація стає складною через розв’язану Путіним війну. Він не знайде у світі жодного місця, де зможе сховатися.

Лише один світовий лідер може забезпечити президенту Російської Федерації Володимиру Путіну тиху старість, коли він програє війну проти України.

Про це ТСН.ua розповів російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський.

"У Росії його все одно вб'ють. Або його вб'ють ультра фашисти, які не зможуть вибачити йому поразку Росії. Або його буде засуджено до страти трибуналом наступної російської влади. Жодна західна країна, не також Туреччина, не можуть йому гарантувати, що його не видадуть міжнародному трибуналу. Президент Китаю Сі Цзіньпін може твердо гарантувати йому життя і ніхто від нього навіть не вимагатиме потім видавання Путіна. Всі будуть задоволені тим, що він тихо доживає своє життя в буддійському монастирі", - вважає Піонтковський.

Нагадаємо, Піонтковський розповів, чому "фюрер" Путін боїться загальної мобілізації.

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