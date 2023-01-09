У Росії ракети не закінчаться ніколи, масовані удари по Україні триватимуть - військовий експерт

Ракети в Росії не закінчаться ніколи, оскільки в них є своє виробництво. На ньому ведеться "ремонт" сотень боєприпасів, які перебувають у непридатному стані. Однак кількість боєготових ракет дійсно обмежена.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю УНІАН.

Буданов казав, що ракет у Росії залишилося на 2-3 удари

Керівник української розвідки Кирило Буданов казав, що в Росії ракет залишилося на два-три масованих удари. Коваленко пояснив, що Буданов говорив у цьому випадку про те, що Росія отримала достатній запас ракетного озброєння ще з часів Радянського Союзу.

"Ці два-три рази ніколи не закінчаться. Оскільки в Росії є виробництво ракет. У неї склади, центри зберігання до 2022 року ломилися, але не всі ракети зберігалися в ідеальних умовах. І багато з них, які є в наявності, це не десятки, це сотні ракет, перебувають у непридатному для застосування стані. Така ракета може вибухнути під час пуску.

Зараз у них ведеться робота над доопрацюванням цих ракет - технічне обслуговування, ремонт. Боєздатних ракет дійсно обмежена кількість. І навіть придатні до застосування ракети, коли вони знімаються зі зберігання, повинні пройти певне технічне обслуговування", - розповів Коваленко.

За добу Росія може підготувати 5-7 ракет

За його словами, за добу Росія може підготувати до застосування у середньому п'ять-сім ракет. Приблизно півтора-два тижні ворогу достатньо для формування боєкомплекту, щоб завдати масованого ракетного удару з проривом протиповітряної оборони і підвищенням ефективності від цього прориву.

"Ефективність теж розраховується дуже цікаво. Це не просто сухі відсотки прориву, це ще й залежить від об'єктів, які вони вражають. Я неодноразово наводив приклад. В Одесі був такий випадок, коли ракета Х-59 прорвала ППО і на пляжі знищила туалет. В принципі, прорив - 100%, ефективність цього прориву - 0%" - пояснив військовий експерт.

Масовані удари по Україні триватимуть, але збільшаться терміни між ними

Коваленко зазначив, що наявний запас боєздатних ракет у Росії найближчим часом закінчиться і вона залишиться на рівні власного виробництва. Ракетні загрози не зменшаться, однак зростатимуть терміни між масованими ударами.

"Від цього надалі залежатиме, коли вони зможуть підготувати боєкомплект для нанесення масованого удару по Україні. Це вже будуть не півтора-два тижні. Це будуть вже три-чотири тижні, можливо, місяць. У перспективі ми повинні говорити про те, що ракетні загрози не зменшаться. Масовані удари, якщо вони будуть відповідати їхній тактиці ведення війни проти України, терористичні атаки, продовжаться надалі", - додав Коваленко.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що через дію санкцій Росія не може налагодити достатнє виробництво ракет, а їхній запас вичерпується, бо російське керівництво не розраховувало на тривалу війну. Тобто з ракетами у них не все так добре, як би їм хотілося.

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