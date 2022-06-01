У Росії раптово заявили про бажання відновити мирні переговори з Україною

У Росії раптово заявили про бажання відновити мирні переговори з Україною

У Росії раптово змінилася риторика щодо України.

Очільниця Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявляє, що, мовляв, Москва попри відкриту агресію на території України відкрита для переговорів з українською стороною та підписання угод, які призвели б до миру. Вона заявляє, що але дипломатичні та мирні рішення й воля двох сторін.

Таку заяву вона зробила під час зустрічі з президентом Мозамбіку Філіпе Жасінту Ньюсі.

Водночас, російська дипломатка звинуватила Київ у начебто не бажанні до переговорів.

"Ми відкриті для переговорів. Я повністю погоджуюся з вашою позицією, що потрібні дипломатичні, мирні рішення, але для цього потрібна воля з двох сторін. Ми підтверджуємо, що ми готові до переговорів, до підписання угод, які припинили б і "громадянську" війну в Україні, і привели б до миру", - переконує Матвієнко.

Цікаво те, що Матвієнко, мабуть, перша з офіційних посадовців РФ назвала війну в Україні не кремлівським пропагандистським висловом "спецоперація". Утім, вона все ж зберегла кремлівський цинізм, сказавши, що це буцімто "громадянська війна".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче провести зустріч з очільником Кремля Путіним.

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