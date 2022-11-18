У Росії раптово “зникло” понад 20 тисяч в’язнів: амністія тут ні до чого

Рекордне скорочення числа ув'язнених-чоловіків збігається в часі із вербування в колоніях для участі у війні у загонах ПВК “Вагнера”.

У вересні та жовтні 2022 року кількість ув'язнених у російських виправних колоніях скоротилася на 23 тисячі осіб. Навіть під час наймасовішої амністії було звільнено значно меншу кількість росіян за такий короткий час.

Як повідомляє “Медіазона” з посиланням на Федеральну службу виконання покарань (ФСВП), рекордне скорочення числа ув'язнених-чоловіків відбулося у виправних колоніях загального та суворого режиму.

При цьому кількість тих, хто перебуває у слідчих ізоляторах чи колоніях-поселеннях, а також кількість засуджених жінок практично не змінилася.

За даними ФСВП, на початок серпня у виправних колоніях утримувалося майже 349 тисяч осіб. До вересня їх поменшало на тисячу — це загалом відповідає багаторічному тренду на зниження числа ув'язнених. Однак до початку жовтня і початку листопада помітний різкий спад: 338 тисяч і 325 тисяч відповідно. Сумарно за два місяці з колоній “зникло” понад 23 тисячі в'язнів.

Кількість засуджених у колоніях ніколи не скорочувалося так різко навіть під час амністії. Зрештою, у 2022 році Держдума не оголошувала амністію і не ухвалювала закони, які мали полегшити долю ув'язнених.

Зате 23 тисячі “зниклих” ув'язнених вписуються у підрахунки правозахисниці Ольги Романової: за її даними, до кінця жовтня кількість завербованих ПВК “Вагнера” перевищила 20 тисяч, а до середини листопада — 30 тисяч.

Нагадаємо, раніше в Мережі з'явилося відео, на якому наближений до Путіна російський бізнесмен Євген Пригожин вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених в одній із колоній для війни в Україні.

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