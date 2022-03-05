У Росії рекомендували зупинити всі польоти за кордон через арешт літаків

У Росії рекомендували зупинити всі польоти за кордон через арешт літаків

Також слід припинити перевезення з-за кордону до РФ

Росавіація рекомендувала авіакомпаніям з 6 березня призупинити всі рейси за кордон через масовий арешт літаків.

Про це повідомляє російський засіб масової пропаганди "Интерфакс".

Зазначається, що рекомендація стосується авіакомпаній, які мають зареєстровані в реєстрах інших держав повітряні судна в рамках договору про лізинг із іноземною організацією.

Крім того, з півночі 8 березня російським авіакомпаніям слід припинити перевезення з-за кордону до РФ.