У Росії родичі окупантів рахують суми, які зможуть отримати за своїх поранених військових злочинців

У Росії родичі окупантів рахують суми, які зможуть отримати за своїх поранених військових злочинців

Навіть знають, як витратять гроші, які обіцяє виплатити РФ сім'ям постраждалих.

В країні-агресорі Росії родичи поранених на війні в Україні солдатів рахують гроші, які можут отримати від держави. Дружини військових злодіїв не приховують своєї радості через перспективу “розбагатіти”.

Про це повідомляє СБУ, яка перехопила ще одну розмову окупанта зі своєю дружиною.

Як повідомляється, кохана військового злодія зовсім не приховує своєї радості від перспективи “розбагатіти”. Навіть знають, як витратять гроші, які обіцяє виплатити РФ сім'ям постраждалих.

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Хлопець буквально розповідає, що за уламок у ногу може придбати згодом нові речі. У цей час його дружина дуже радіє і посміхається.

“Уламок у ногу, два місяці промучився, у тебе дістали, зашили, оговтався. Навіть якщо в руку, ну нічого страшного. Навіть якщо накульгуєш, проте три мільйони”, — наголошує російський окупант.

Нагадаємо, що після програшу на Донбасі у Путіна залишиться два шляхи: оголошувати війну Україні і проводити загальну мобілізацію, або взятися за ядерну зброю.

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