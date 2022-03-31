У Росії родичі загиблих в Україні солдатів подають до суду на військове керівництво - Генштаб

У Росії родичі загиблих в Україні солдатів подають до суду на військове керівництво - Генштаб

Подібний випадок подачі до суду на командира зафіксовано у 752-у мотострілецькому полку.

У Росії, вочевидь, починають розуміти більше. Зокрема, родичі загиблих в Україні бійців подають в суд на військове керівництво.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу України 31 березня.

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"У російській федерації розпочалась практика подання до судових установ заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців. Зокрема, подібний випадок подачі до суду на командира зафіксовано у 752-у мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу", - розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, раніше радник ОП Олексій Арестович прокоментував чутки про "можливий масований удар Росії" в ніч проти 1 квітня.

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