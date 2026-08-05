У Росії розгортають ракетний підрозділ КНДР для запуску ракет по Україні

РФ розгортає ракетний підрозділ КНДР біля України / © Associated Press

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На заході Росії почали розгортання північнокорейського ракетного підрозділу. У складі підрозділу можуть бути шість пускових установок та 120 балістичних ракет для ударів по Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника ГУР Андрія Черняка.

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У РФ розгортають північнокорейський ракетний підрозділ

Україні суттєво бракує сил ППО, аби боронити міста. Це видно після атаки 5 серпня, коли жодна з десятків балістичних ракет, що летіли на столицю, не була збита. Москва намагається скористатися цим дефіцитом, тому нарощує удари балістичними ракетами.

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Хоча РФ застосовує північнокорейську балістику ще з кінця 2023 року, відправка військових КНДР свідчить про новий рівень оборонної співпраці між двома країнами.

За словами Андрія Черняка, російське командування планує розмістити ракетний підрозділ з близько 90 людей з КНДР у Воронезькій області — у структурі 112-ї ракетної бригади ЗС РФ.

Пхеньян уже передав Росії нову партію з 40 ракет типу KN-23 і KN-24 разом із персоналом. Водночас остаточні деталі щодо конфігурації підрозділу та загальної кількості ракет узгодять на переговорах найвищого рівня у вересні.

У Кремлі розраховують, що розгортання охоплюватиме загалом 120 балістичних ракет і шість пускових установок. Які саме завдання виконуватимуть північнокорейські військові, поки залишається невідомим.

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Минулого тижня РФ вперше з серпня 2025 року випустила по Україні дві північнокорейські ракети. Старший науковий співробітник Філадельфійського Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі каже, що залучення ракет КНДР створює серйозну загрозу для Києва:

«Протиракетна оборона є однією з найбільших вразливостей України, тому будь-яке збільшення кількості балістичних ракет, з якими вона стикається, створить ще більший виклик», — каже Лі.

Окремим ризиком для України є стан системи ППО взимку, коли Росія може поновити масовані атаки на енергетичну інфраструктуру.

Представник ГУР також повідомив, що у прикордонній Курській області зараз перебуває близько 9 500 військових із КНДР, але безпосередньої участі у війні проти України вони поки не беруть.

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У Reuters зазначили, що не можуть перевірити дані від української розвідки, адже вони є засекреченими.

Як КНДР допомагає РФ атакувати Україну

Нагадаємо, Росія застосувала північнокорейську балістичну ракету під час удару по селу Радушне біля Кривого Рогу, де внаслідок влучання у приватний будинок загинули щонайменше п’ятеро людей з багатодітної родини.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, що також підтверджують джерела видання Reuters. Остаточні висновки будуть зроблені після дослідження уламків.

За даними військового джерела, радари зафіксували траєкторії, характерні для північнокорейських балістичних ракет малої дальності KN-23 або KN-24, що може свідчити про запуск до чотирьох ракет. Ці моделі мають більшу дальність і потужнішу бойову частину за російські «Іскандери», але є менш точними.

Україна востаннє фіксувала використання Росією таких ракет у серпні 2025 року, хоча загалом ворог застосовує їх із кінця 2023 року. Повторна атака може вказувати на отримання Москвою нової партії озброєння від Пхеньяна.

Також РФ та КНДР наближаються до завершення будівництва першого автомобільного мосту через річку Туманна між селищами Хасан і Туманган. За даними розслідування організації Truth Hounds, хоча офіційно проєкт вартістю понад $100 млн декларують для розвитку торгівлі та туризму, насправді він може стати менш помітним каналом військової логістики.

КНДР уже завершила свою частину робіт, тоді як із російського боку відкриття дещо затягується. Дослідники зазначають, що відстежувати автомобільні перевезення за допомогою супутників значно складніше, ніж залізничні. Через переправу до РФ можуть переправляти північнокорейських військових, будівельників та ресурси, а у зворотному напрямку — російські технології.

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