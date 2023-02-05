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У Росії розшукують шістьох "мобіків", які втекли з потяга

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Росії розшукують шістьох "мобіків", які втекли з потяга

Фото: Associated Press

Мобілізовані зійшли з потяга без дозволу командирів.

У Воронезькій області РФ оголосили у розшук шістьох мобілізованих, які втекли з потяга без дозволу командирів, серед розшукуваних – чоловіки віком від 22 до 35 років.  

Про це пише Baza.

Через втікачів ​​посилюють пости ДПС у Москві та Підмосков'ї.

За інформацією Baza, військовослужбовці вийшли з поїзда у Воронежі, де вони зараз — невідомо. Орієнтування на них відправили до обласних відділень поліції. 

За даними поліції, частина військовослужбовців могли виїхати у бік Москви на таксі.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни почали тікати з окупованого Луганська та бояться виходити з тилу.

За даними ЗМІ, з російської армії та підрозділів ПВК "Вагнер", у лавах яких воюють завербовані ув'язнені, тікають окупанти. Деякі змогли "розчинитися" на частині України, яка поки що контролюється загарбниками, проте більшість вже повернулася додому. Їхні навички росіяни вже відчули на собі – у прикордонних регіонах РФ відбулася серія збройних нападів.

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Дата публікації
Перегляди
830
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