У Росії розстріляли командира підводного човна, який причетний до ракетного удару по Вінниці: що відомо

У Росії невідомий розстріляв командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького, який причетний до ракетних обстрілів України, зокрема - терористичного удару по Вінниці 14 липня 2022 року.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Пропагандисти РФ пишуть, що 42-річного Ржицького застрелили 10 липня під час пробіжки. Невідомий випустив у нього 5 куль.

Врятувати російського терориста не вдалось. Він загинув на місці. Попередньо, невідомого, який ліквідував окупанта не знайшли.

Російські пропагандисти заявили, що за Ржицьким нібито стежив "кілер", який добре знав його маршрути. Він ліквідував окупанта 10 липня о 7:00 у парку, куди той вийшов на ранкову пробіжку.

У Краснодарі Ржицький займався "мобілізаційною роботою". Відомо, що перед тим загарбник мешкав в окупованому Севастополі.

Що відомо про Станіслава Ржицького та його причетність до теракту у Вінниці

Ржицький був командиром підводного човна "Краснодар", який разом з іншими, 14 липня 2022 року запустив ракети "Калібр" по Вінниці. Ракети випустили по офісній будівлі, поруч з якою був "Будинок офіцера".

На місці російського теракту у Вінниці загинуло щонайменше 27 людей, ще 202 особи отримали поранення. Серед вбитих тоді було багато дітей.

Спікер Командування повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що удару було завдано російськими ракетами "Калібр", випущеними з підводного човна у Чорному морі. Тоді журналісти-розслідувачі встановили, що одним із підводних човнів, який випустив ракети по мирному місці був "Краснодар", командиром якого є Станіслав Ржицький.

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