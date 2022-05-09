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У Росії сильно вичерпалися запаси високоточних боєприпасів - британська розвідка

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У Росії сильно вичерпалися запаси високоточних боєприпасів - британська розвідка

Pexels

Вторгнення Росії в Україну виявило недоліки в її здатності наносити точні удари великого масштабу. Росія піддала населені пункти України інтенсивним і невибірковим бомбардуванням, майже не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення.

Це змусило використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які є менш надійними, менш точними і легше перехоплюються.

Про це повідомили у розвідці Міноборони Великої Британії.

Росія, швидше за все, буде намагатися замінити високоточне озброєння, яке вона вже витратила. Однак, швидше за все, РФ буде важко замінити вже витрачену високоточну зброю. Російські запаси високоточних боєприпасів, ймовірно, значно вичерпалися, зазначають у розвідці.

У відомстві додають, що ще на початку свого вторгнення в Україну Росія публічно пропагувала свою здатність наносити точні удари, не зачіпаючи мирну інфраструктуру. Але насправді російські війська завдавали невибіркові та інтенсивні удари по населених пунктах, не звертаючи уваги на велику кількість жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 75-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі. 

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