У Росії спостерігається економічний колапс: росіяни залишаються без роботи - ЦПД при РНБО України

Криза виникла через вторгнення Росії до України.

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтвердив інформацію, що в Росії спостерігається економічний колапс.

Про це повідомляється на офіційний сторінці ЦПД при РНБО України у Facebook.

Як зазначається, західні санкції, які ввели проти Росії через напад на Україну, призвели до того, що росіяни почали втрачати роботу, а разом з тим й заробіток.

До слова, через закриття IKEA 15 тис росіян втратили робочі місця, Renault-Nissan – 35 тис, "Автотор" зі збирання BMW – 3,5 тис. "Яндекс" попередив співробітників про ризик дефолту. А це значить, що 12 тис росіян можуть втратити робочі місця.

"З одного боку - навіщо їм робота? Нехай удома сидять і дивляться Соловйова та Кисельова. З іншого - може нарешті настав час росіянам зупинити Путіна, який веде їх до загибелі? Адже далі буде ще гірше", - повідомляє ЦПД при РНБО України.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.