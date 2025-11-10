У Росії стартувала прихована мобілізація: яке головне завдання Кремля на зиму

Одразу в 20 регіонах Росії почали набирати так званих резервістів / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який передбачає призов на військову службу протягом усього календарного року.

Експерт та журналіст Вадим Денисенко пояснив, що це означає.

«Поки складно говорити про масштаби і кількість цих самих резервістів. Зараз можу лише висловити гіпотезу, що головна задача — протягом зими накопичити додатково 110-150 тисяч. Я схиляюся до того, що ми побачимо відносно невелике накопичення додаткових ресурсів. Але повторюся — це поки гіпотеза. Відповіді ми матимемо протягом максимум двох місяців», — зазначив він.

На його думку, всі ці «резервісти» з лагом в кілька місяців опиняться на фронті.

«Паралельно з цією мобілізацією триває зменшення виплат контрактникам в низці регіонів. Досі ця війна була виключно про гроші (гроші в обмін на смерть). Зараз гроші різко зменшилися. Це буде приводом для бухтіння, але не виступів. Окремо хочу звернути увагу на те, що ця мобілізація буде вимивати значно ясніший людський ресурс. Це точно серйозно вдарить про трудовому потенціалу. Але накопичувальний ефект ми побачимо не раніше ніж через 12 місяців», — додав він.

Нагадаємо, в Україні продовжують жваво обговорювати тему ймовірної мобілізації Росією своїх резервістів. За різними оцінками експертів, їхня кількість становить близько 2 мільйонів. Якщо певна частина потрапить до війська, то не виключено, що Україна буде вимушена відповідати дзеркально на такий «турборежим» російської мобілізації.