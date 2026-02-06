Російські військові / © Associated Press

Російські війська вимушені передчасно залучати весняні резерви для штурмів на Слов’янському напрямку. Наступ ворога на Слов’янськ може закінчитися вже у квітні через брак грошей та бійців.

Таку думку український військовий Кирило Сазонов висловив на своїй Facebook-сторінці.

Сазонов оцінив шанси окупантів дійти до Слов’янська та спрогнозував терміни виснаження їхніх наступальних можливостей.

«Вже зараз у лютому вони змушені перекидати на Слов’янський напрямок резерви із сусідніх ділянок фронту та те, що готувалося на весну. Тож до Слов’янська у квітні може вже й не буде кому наступати. Відстань насправді пристойна. Набагато далі, ніж від Гостомелю до Києва. Натяк зрозумілий?» — написав військовий.

За його оцінками, Росії забракне грошей для планування великого наступу на літо та осінь.

«Можна, звичайно, просуватися по 500 метрів на тиждень, шукати все нове м’ясо для штурмів, але гроші на війну вже закінчуються. І планувати великий наступ на літо, а потім другий на осінь — Кремлю вже не по кишені», — вважає Сазонов.

Нагадаємо, в кінці січня в ЗСУ повідомили, що для активізації наступу на Слов’янськ та Краматорськ Росія зосередила близько 80 тис. військових, посилюючи логістику та перекидаючи резерви після відходу захисників від Сіверська. Розвідка фіксує підготовку підкріплень для нових штурмів.

Напередодні військовий 24-го ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов («Осман») повідомив про важку ситуацію на Сіверсько-Лиманському напрямку, оскільки росіяни наполегливо намагаються захопити село Крива Лука. Він попередив, що в разі закріплення ворога в цьому населеному пункті, Слов’янськ опиниться під частковим вогневим контролем, що критично ускладнить пересування містом.