У Росії та Криму "розквітла бавовна": палають нафтові об’єкти ворога (фото, відео)

Пожежа на нафтобазі у Кстово після таки дронів 23 квітня

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Серія вибухів прогриміла на нафтових об’єктах ворога у Росії та в окупованому Криму в ніч проти 23 квітня. Під ударом дронів опинилися нафтопереробний завод, нафтобаза та нафтоперекачувальна станція у Феодосії, Самарі та Кстово.

Про це повідомили телеграм-канали, місцева влада, радник міністра оборони України Сергій Стерненко та керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

У кримській Феодосії ударні безпілотники уразили місцеву нафтобазу, після чого на ній спалахнула пожежа.

Реклама

У Самарі місцеві жителі повідомили про вибухи. За словами Стерненка, у місті було атаковано нафтопереробний завод. Місцева влада заявила про атаку на промислові підприємства в Новокуйбишевську, що в Самарській області. За даними пабліків, під ударом був Новокуйбишевський нафтохімічний завод.

Атака Новокуйбишевський нафтохімічний завод / © із соцмереж

Через роботу російської ППО у Самарі пошкоджено житловий будинок. Губернатор В’ячеслав Федоріщєв заявив про одного загиблого та двох поранених в області.

Водночас у Кстово Нижегородської області після атаки БпЛА спалахнула нафтобаза — за попередніми даними, загорівся один із резервуарів.

Наслідки атаки на нафтобазу у Кстово

«Сили оборони України уразили НПЗ у Самарі. Також була атакована НПС „Горькій“ у Нижньогородській області. Через неї проходить нафта, що йде із Західного Сибіру та Татарстану», — написав Коваленко в мережі.

Реклама

Зауважимо, нафтоперекачувальна станція «Горький» є однією з ключових у структурі АТ «Транснефть — Верхня Волга». Вона виконує функції як головної, так і проміжної станції, забезпечуючи транспортування нафти магістральними трубопроводами (зокрема за маршрутом Сургут — Горький — Полоцьк). Крім того, станція має один із найбільших резервуарних парків у РФ.

У Міноборони Росії заявили, що нібито знищили 154 безпілотники над територією РФ і Кримом.

Нагадаємо, у ніч проти 22 квітня масована атака дронів уразила нафтопереробні та логістичні об’єкти у Самарській, Ростовській та Ульяновській областях РФ. Під ударом опинилися Сизранський НПЗ та завод «НС-Ойл», у Таганрозі та Верхньодонському районі працювала ППО. У Сизрані через дії російської ППО пошкоджено два житлові будинки, а в Самарі запроваджували план «Килим» із закриттям аеропорту.