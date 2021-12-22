У Росії та на окупованій території Донбасу активно вербують найманців із бойовим досвідом — ЗМІ

У Росії та на окупованій території Донбасу активно вербують найманців із бойовим досвідом — ЗМІ

Пропозиції надходять, зокрема, колишнім ув’язненим.

У столиці Росії Москві, а також на території України, яку контролюють бойовики “Л/ДНР”, колишні учасники незаконних збройних формувань, “професійні” найманці, а також колишні засуджені отримують пропозиції про “оплачуване відрядження в Україну”.

Про це повідомляє видання “Медуза” з посиланням на власні джерела.

Один із співрозмовників видання назвав вербування найманців найактивнішим від 2014 року. Пропозиції про “відрядження”, за його словами, почали надходити ще три місяці тому, але останнім часом їх стало значно більше. Кампанію з вербування проводять декілька груп, у кожної з яких - власні організатори, вимоги до кандидатів та умови.

Серед тих, хто вербує найманців, називають організацію “Союз добровольців Донбасу”. Тут з цією метою розшукують колишній учасників незаконних збройних формувань, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також колишніх ув’язнених.

У Москві вербувальники намагалися найняти 120 “росіян із бойовим досвідом”, які готові вирушити до Донецька на три місяці. За словами людей, які отримали такі пропозиції, але відмовилися від них, найманцям обіцяли платити 160 тисяч рублів (понад 2 тисячі доларів) на місяць у розташуванні "частини", та 320 тисяч рублів (понад 4 тисячі доларів) "на фронті".

У Міноборони РФ на інформаційний запит видання не відповіли, у Росгвардії повідомили, що “запитувана інформація не належить до компетенції відомства”.

Водночас найманці, які отримували такі пропозиції, повідомили виданню, що сумніваються у готовності Росії розпочати повномасштабну війну з Україною.

Нагадаємо, Європейський Союз затвердив санкції проти групи приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера".

Читайте також: