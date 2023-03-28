У Росії так бояться підпалів військкоматів, що посилили охорону будівель

Тепер військкомати в РФ будуть під пильною охороною.

У Самарській області РФ посилюють охорону будівель військкоматів через небезпеку підпалів чоловіками, які не хочуть йти на війну проти України. Так, поліцейським довелося переглянути режим своєї роботи в умовах "СВО" – війни.

Про це заявив начальник регіонального ГУ МВС Росії Ігор Іванов, пише місцевев видання.

"Ми збільшили кількість нарядів на вулиці, взяли під охорону військкомати, пункти розміщення евакуйованих та місця підготовки мобілізованих", - заявив він.

Нагадаємо, за підпалений військкомат під Москвою росіянина засудили до 13 років ув’язнення.

Про випадки підпалів військкоматів також відомо в Амурській області, де невідомі підпалили віконний блок у будівлі військкомату. Згодом вогонь поширився на кабінети.

У Ростові затримали трьох молодиків, двоє з яких неповнолітні. Їх підозрюють у тому, що вони планували підпалити військкомат.

А у Москві в паркан військового комісаріату кинули дві пляшки із запальною сумішшю. Внаслідок цього спалахнула пожежа.

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