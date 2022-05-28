У Росії триває прихована мобілізація, знімають зі зберігання застаріле озброєння і техніку - Генштаб

Країна-агресорка Росія через великі втрати на війні в Україні хоче назбирати солдатів для участі у вторгненні.
На території Російської Федерації тривають заходи прихованої мобілізації. Таким чином окупанти хочуть збільшити кількість особового складу.
Про це повідомили 28 травня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Російський агресор продовжує знімати зі зберігання застаріле озброєння та військову техніку з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання. Крім того, на території Воронезької області триває підготовка резервістів.
Нагадпємо, за інсайдерською інформацією з Росії, лише до кінця літа за допомогою першого етапу прихованої мобілізації Путін хоче назбирати ще 100 тис. гарматного м’яса. До кінця року, за неперевіреною інсайдерською інформацією, - 400-450 тис.
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