У Росії українка донесла на свого колишнього чоловіка: вимагає його мобілізувати, бо він не сплачує аліментів

У Росії жінка донесла на свого колишнього чоловіка, який переховувався від мобілізації.

У відповідь ухилянт назвав її українкою та заявив, що він готовий йти воювати проти України.

Про це пише телеграм-канал "Обережно, Москва".

Жителька міста Одинцово у Московській області звернулась до поліції зі заявою, що її колишній чоловік переховується від мобілізації на дачі. Вона надала поліції усі його контактні дані та попросила відправити колишнього на війну.

Чоловік заявив, що він нібито не отримував повістку та ні від кого не переховувався. Свою колишню дружину чоловік назвав громадянкою України.

У відповідь жінка заявила, що чоловік не виплачує їй аліменти, а вона вирішила відправити його на війну, щоб позбавити батьківських прав.

Нагадаємо, у Москві через мобілізацію 39-річний чоловік вчинив самогубство.

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