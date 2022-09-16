У Росії ув’язнених заманюють на війну проти України - британська розвідка

Влада Росії посилює приховану мобілізацію і вербування для війни в Україні.

Двома головними проблемами російської армії є нестача бойової піхоти й молодших командирів.

Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.

Розвідники заявляють, що приватна військова компанія Вагнера проводить кампанію з вербування російських в'язнів для участі у війні проти України щонайменше від липня. Засудженим пропонують гроші, а також пом'якшення вироку.

Нещодавно ця тенденція продовжилася — британці згадують відео з нібито власником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, який особисто закликає ув'язнених в одній із російських колоній. У ролику він каже, що шукає бійців "тільки для штурмових частин".

Також наголошується, що окремі російські військові академії скорочують курси навчання та переносять терміни випуску курсантів —це означає, що кадети можуть бути перекинуті на війну проти України.

Вплив кадрової проблеми Росії стає дедалі серйознішим, а прискорення навчання кадетів і потреба Вагнера в штурмових загонах дозволяють припустити, що з найбільш гострих нестач під час кризи укомплектування збройних сил, пов'язані з бойовою піхотою і молодшими командирами.

Раніше в ISW зазначили, що поразка у Харківській області спонукала Кремль оголосити загальноросійське вербування.

"Кремлівські чиновники та державні ЗМІ раніше не закликали до вербування по всій країні, а натомість доручали місцевим чиновникам та ЗМІ формувати сили нібито за власною ініціативою, — йдеться у звіті.

За словами аналітиків, ця реформа набору, ймовірно, забезпечить велику підтримку Кремля серед націоналістичних діячів, які дедалі більше критикують російське Міноборони, навіть якщо вербувальна кампанія не призведе до створення великої кількості боєздатних військ.

Мобілізація в Росії та наказ олігархам: на що піде Путін через провал в Україні - Роман Світан

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