Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
У Росії в 44 містах відбулися антивоєнні протести, затримані співали гімн України - відео

У Росії в 44 містах відбулися антивоєнні протести, затримані співали гімн України - відео

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Росії в 44 містах відбулися антивоєнні протести, затримані співали гімн України - відео

Фото: скрин з відео

За даними росЗМІ, на акціях вже затримали понад дві тисячі людей. 

6 березня у містах Російської Федерації відбулися масові мітинги проти війни в Україні. Люди вийшли на вулиці великих міст, аби зупинити воєнні дії і протистояти режиму Путіна.

Учасники протестів у різних містах співали гімн України та викрикували "Ні війні". У Нижньому Новгороді учасники акції співали Цоя "Кукушка" на центральній вулиці міста. В столиці протестувальники, рятуючись від затримання, перебігали дорогу під час автомобільного руху. Затримання відбувалися у всіх містах, де протестували. Мітинги придушували силовики, вони кидали людей в автозаки.

У десятках міст Росії відбулися масові антивоєнні мітинги, протестувальники співали гімн України

У десятках міст Росії відбулися масові антивоєнні мітинги, протестувальники співали гімн України

За даними видання "Медуза", найбільше затриманих у:

  • Москві – майже 500 осіб,
  • Новосибірську – 279 осіб,
  • Санкт-Петербурзі – 267 осіб,
  • Єкатеринбурзі – 206 осіб.

 На цих акціях вже затримали понад дві тисячі людей. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Наступна публікація