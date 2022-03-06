У Росії в 44 містах відбулися антивоєнні протести, затримані співали гімн України - відео

За даними росЗМІ, на акціях вже затримали понад дві тисячі людей.

6 березня у містах Російської Федерації відбулися масові мітинги проти війни в Україні. Люди вийшли на вулиці великих міст, аби зупинити воєнні дії і протистояти режиму Путіна.

Учасники протестів у різних містах співали гімн України та викрикували "Ні війні". У Нижньому Новгороді учасники акції співали Цоя "Кукушка" на центральній вулиці міста. В столиці протестувальники, рятуючись від затримання, перебігали дорогу під час автомобільного руху. Затримання відбувалися у всіх містах, де протестували. Мітинги придушували силовики, вони кидали людей в автозаки.

У десятках міст Росії відбулися масові антивоєнні мітинги, протестувальники співали гімн України

За даними видання "Медуза", найбільше затриманих у:

Москві – майже 500 осіб,

Новосибірську – 279 осіб,

Санкт-Петербурзі – 267 осіб,

Єкатеринбурзі – 206 осіб.

На цих акціях вже затримали понад дві тисячі людей.