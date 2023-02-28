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У Росії в районі військового аеродрому "Єйськ" пролунали вибухи: видно чорний дим (фото, відео)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
5819
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У Росії в районі військового аеродрому "Єйськ" пролунали вибухи: видно чорний дим (фото, відео)

Фото: російська пропаганда

Подробиць інциденту наразі немає.

У Росії в районі військового аеродрому "Єйськ", що в Краснодарському краю, пролунали вибухи. 

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. 

Вибухи біля аеродрому в Єйську пролунали орієнтовно біля 19:00 28 лютого. Місцеві пишуть, що чули два гучних звуки. Після цього з району аеродрому видно чорний дим.

Наразі офіційних коментарів про те, що сталось, немає. 

© із соцмереж
Фото: із соцмереж
© із соцмереж
Фото: із соцмереж
© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Вибухи на російських військових аеродромах

В Росії в ніч проти 26 грудня на військовому аеродромі в Енгельсі пролунав потужний вибух. Це був другий за місяць вибух. Тоді в міноборони Росії підтвердили атаку безпілотника на аеродром і повідомили про загиблих військових

Напередодні на аеродромі в білоруських Мачулищах також лунали вибухи. Білоруські партизани повідомляли про знищення російського літака ДРЛО А-50, який корегує ракетні удари по Україні. 

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Дата публікації
Перегляди
5819
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