У Росії в районі військового аеродрому "Єйськ" пролунали вибухи: видно чорний дим (фото, відео)

У Росії в районі військового аеродрому "Єйськ", що в Краснодарському краю, пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Вибухи біля аеродрому в Єйську пролунали орієнтовно біля 19:00 28 лютого. Місцеві пишуть, що чули два гучних звуки. Після цього з району аеродрому видно чорний дим.

Наразі офіційних коментарів про те, що сталось, немає.

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Вибухи на російських військових аеродромах

В Росії в ніч проти 26 грудня на військовому аеродромі в Енгельсі пролунав потужний вибух. Це був другий за місяць вибух. Тоді в міноборони Росії підтвердили атаку безпілотника на аеродром і повідомили про загиблих військових.

Напередодні на аеродромі в білоруських Мачулищах також лунали вибухи. Білоруські партизани повідомляли про знищення російського літака ДРЛО А-50, який корегує ракетні удари по Україні.

Читайте також: