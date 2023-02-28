У Росії в районі військового аеродрому "Єйськ" пролунали вибухи: видно чорний дим (фото, відео)

Подробиць інциденту наразі немає.
У Росії в районі військового аеродрому "Єйськ", що в Краснодарському краю, пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Вибухи біля аеродрому в Єйську пролунали орієнтовно біля 19:00 28 лютого. Місцеві пишуть, що чули два гучних звуки. Після цього з району аеродрому видно чорний дим.
Наразі офіційних коментарів про те, що сталось, немає.
Вибухи на російських військових аеродромах
В Росії в ніч проти 26 грудня на військовому аеродромі в Енгельсі пролунав потужний вибух. Це був другий за місяць вибух. Тоді в міноборони Росії підтвердили атаку безпілотника на аеродром і повідомили про загиблих військових.
Напередодні на аеродромі в білоруських Мачулищах також лунали вибухи. Білоруські партизани повідомляли про знищення російського літака ДРЛО А-50, який корегує ракетні удари по Україні.
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