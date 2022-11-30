У Росії ветерана двох воєн затримали за критику агресії проти України

Чоловіка звинувачують у "тероризмі" та "дискредитації" російської армії

У російському місті Іркутськ затримали ветерана воєн в Афганістані та Чечні Володимира Тимофєєва за критику російської агресії проти України.

Про це повідомляє Сибір.Реалії.

Російського ветерана звинуватили в «дискредитації» російської армії та «виправданні тероризму». Чоловіка направили до СІЗО. Всі банківські рахунки Тимофєєва заблокували через звинувачення у "тероризмі", 30 листопада суд повинен обрати запобіжний захід.

Видання вказує, що Тимофєєв був арештований за антивоєнний пост в одній з соціальних мереж.

"Амбіції Путіна і диктатура, всевладдя та дурість привели гігантську країну до прірви та економічного занепаду, злиднів та бідності, ганьби та вигнання звідусіль. До крові. Країна-агресор, країна-ізгой", - написав чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що У Росії демонстративно арештували “мобіків” через відмову воювати в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що російському місті Кіров місцеве “козацьке” товариство провело своєрідний майстер-клас для родин мобілізованих на війну в Україні.

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